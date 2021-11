Bandiere, fumogeni e lacrime: è Valentino Rossi show: «Mica male no?»

VALENCIA - Prosegue la festa a Valencia in seguito all'ultimo GP del motomondiale disputato da Valentino Rossi nella sua carriera.

Dopo la gara - terminata al decimo posto - il Dottore è stato circondato dagli altri piloti e - come tributo - è stato scortato per un ulteriore giro. Nel suo box intanto la sua fidanzata, i tecnici, così come i meccanici non sono riusciti a trattenere le lacrime. I 75'000 tifosi presenti al circuito Ricardo Tormo si sono alzati in piedi per un lunghissimo applauso.

Non sono mancati striscioni, bandiere e fumogeni per celebrare al meglio un campione in grado di correre per 26 stagioni e di vincere la bellezza di nove titoli Mondiali. Non potevano mancare nemmeno baci, abbracci, scherzi, cori, canti e complimenti da parte di fan, amici e avversari. «Decimo? Mica male no?», ha sorriso nel box (fonte la Repubblica). La festa continua...

