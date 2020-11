«A ogni buon risultato ci dava un piccolo bonus»

Michael Schumacher sborsava di tasca sua i bonus per i suoi meccanici. Questo è emerso da un'intervista rilasciata dall'attuale direttore sportivo della Renault Alan Permane, proprio alla Benetton negli anni in cui tedesco conquistò i suoi primi due titoli nel 1994 e 1995.

«In quegli anni lavoravamo tutti per la sua macchina – ha detto il francese al podcast "Beyond The Grid" –. Non era molto, ma quando otteneva un buon risultato ci dava un piccolo bonus. Era davvero professionale e aveva un occhio di riguardo per tutti».

Dai lontani anni '90 al giorno d'oggi, chi sono i Fab Four secondo Permane? «Da quel che ho potuto notare Hamilton, Leclerc, Verstappen e Ricciardo sono su un livello diverso rispetto agli altri». L'ultimo disastroso anno di Vettel non è insomma passato inosservato...

Keystone (archivio)