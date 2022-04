La NHL arriva in Svizzera: amichevole di prestigio per il Berna

BERNA - Amichevole di prestigio per il Berna che, lunedì 3 ottobre, accoglierà nella Capitale nientemeno che i Nashville Predators. Per i tifosi degli Orsi (ma non solo...) sarà l'occasione per ammirare una squadra della mitica NHL sul ghiaccio di casa nostra.

La visita dei Predators significa anche il ritorno "a casa" (almeno per una sera) di Roman Josi - uno degli attuali difensori più forti al mondo - cresciuto proprio nel settore giovanile del Berna.

La prevendita per la partita comincerà il 19 maggio: la società della Capitale fornirà ulteriori informazioni in merito più avanti.

Imago