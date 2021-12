La Nazionale parte male in Canada, in rete il ticinese Biasca

RED DEER - Niente da fare per la Nazionale svizzera Under 20 all'esordio Mondiale, in corso di svolgimento in Canada. Gli uomini di Bayer sono infatti stati superati dalla Russia 4-2, in occasione del primo incontro del Gruppo B.

Per la cronaca la Sbornaja ha di fatto ipotecato il risultato al 18', momento in cui conduceva 3-0 in virtù dei sigilli di Yurov (7'21), Zlodeyev (15'42) e Tyutnev (17'39). In seguito il ticinese Attilio Biasca ha accorciato le distanze al 18' e - nonostante numerose azioni da rete da entrambe le parti - il punteggio non è più cambiato fino al 52', quando Michkov ha siglato il momentaneo 4-1. Nel finale Ritzmann ha poi regalato il secondo gol ai rossocrociati, fissando il punteggio sul 4-2 finale al 42'.

La truppa elvetica tornerà sul ghiaccio questa sera - martedì 28 dicembre - contro gli Stati Uniti (ore 22.30).

Freshfocus