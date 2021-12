Niente torneo in Svizzera, Norvegia bloccata a terra

VISP - Nuovo brutto colpo per il NaturEnergie Challenge di Visp.

Il torneo riservato alle nazionali di hockey non vedrà ai nastri di partenza la Norvegia. La selezione scandinava è infatti stata costretta ad annullare il suo viaggio in Svizzera in ragione del lockdown imposto dal suo Governo, che tra le restrizioni adottate per tentare di arginare la pandemia ha espressamente raccomandato di evitare ogni viaggio.

Chiamata in sostituzione della Russia, la Norvegia obbligherà gli organizzatori della kermesse di Visp a rivedere il programma, disegnandolo su misura per Svizzera, Lettonia e Slovacchia, ovvero le tre selezioni rimaste.