L'Inter allunga in vetta alla classifica

PARMA - L'ultimo match del 25esimo turno di Serie A - fra Parma e Inter, disputato al Tardini - ha sorriso ai nerazzurri, impostisi con qualche difficoltà con il punteggio di 2-1.

Per la formazione allenata da Antonio Conte è stata sufficiente la doppietta di Sanchez per avere la meglio sugli avversari di serata (54' e 62'). Inutile ai fini del risultato il gol della bandiera di Hernani (71').

Grazie a questa affermazione l'Inter ha consolidato il primo posto in classifica con 59 punti, sei lunghezze in più del Milan secondo (53). Dal canto loro Juventus e Atalanta inseguono in terza posizione (49), con i bianconeri che hanno però disputato una partita in meno

keystone-sda.ch (SERENA CAMPANINI)