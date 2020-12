Niente da fare per l'HCAP a Davos

DAVOS - Niente da fare per l'Ambrì alla Vaillant Arena. La formazione biancoblù si è infatti inchinata ai padroni di casa del Davos con il punteggio di 3-1 e saluta dunque questo tribolato 2020 con un ko. Questa battuta d'arresto corrisponde anche alla quinta consecutiva, dopo le sconfitte maturate nell'ordine contro Langnau, Bienne, Zugo e Lugano.

Con Ciaccio fra i pali - sostituito poi da Östlund nel corso del match - e Zaccheo Dotti al posto dell'indisponibile Fohrler, la compagine leventinese è scesa sul ghiaccio molto tonica, ma non è stata in grado di approfittare delle azioni da rete avute nella fase iniziale dell'incontro per portarsi in vantaggio. Al contrario - al primo affondo - sono stati i locali a bucare il portiere avversario con l'ex di turno, ovvero Chris Egli al 7'. Incassato il colpo gli ospiti hanno provato a reagire ma è stato ancora il Davos a timbrare il cartellino con Nygren (18'), il quale ha spedito le due squadre alla pausa sul 2-0.

All'inizio del periodo centrale un brutto errore di Fora in powerplay - concesso in seguito alla penalità rimediata da Samuel Guerra, al 20' del primo tempo - ha permesso ai padroni di casa di trovare il tris ancora con Egli, che ha così sancito una preziosa doppietta personale. Trovato il triplo vantaggio i grigionesi hanno poi controllato il match, capitolando in seguito soltanto in una circostanza - al 33' - in virtù del sigillo di Isacco Dotti (33'). Nell'ultimo terzo Zwerger e compagni hanno provato in tutti i modi a recuperare il risultato, senza però riuscirci.

L'Ambrì - che resta in decima posizione in classifica (22 punti) - tornerà in pista nel 2021, in occasione della sfida casalinga contro il Friborgo del prossimo 2 gennaio (ore 19.45).

Nello stesso tempo la capolista Zugo ha piegato il fanalino di coda Langnau 5-1. Per i Tori sono andati a segno Simion (doppietta), Thorell, Hofmann e Zehnder, mentre il gol della bandiera dei Tigers è stato realizzato da Petrini.

DAVOS - AMBRÌ 3-1 (2-0; 1-1; 0-0)

Reti: 7' Egli (Aeschlimann) 1-0; 18' Nygren (Lindgren, Corvi/5c4) 2-0; 21' Egli (4c5(!)) 3-0; 33' Isacco Dotti (Kneubuehler) 3-1.

AMBRÌ: Ciaccio (Östlund); Isacco Dotti, Fora; Fischer, Ngoy; Pinana, Hächler; Zaccheo Dotti; Zwerger, Müller, Nättinen; Horansky, Flynn, Rohrbach; Kneubuehler, Novotny, Dal Pian; Grassi, Kostner, Trisconi; Goi.

Penalità: 4x2' Davos; 2x2' + 1x5' + PP (Fischer) Ambrì.

Note: Vaillant Arena zero spettatori. Arbitri: Hebeisen, Hurlimann; Cattaneo, Kehr.

keystone-sda.ch (GIAN EHRENZELLER)