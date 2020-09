Pari del Lugano al 59'59: i bianconeri stendono il Rapperswil al supplementare

Ottava partita amichevole pre-campionato e sesta vittoria per il Lugano. Dopo aver superato nell'ordine Ticino Rockets, Olten, Langnau (due volte) e Friborgo, la compagine bianconera ha liquidato anche il Rapperswil all'overtime: 4-3 il risultato finale.

Per l'occasione l'head-coach Serge Pelletier ha schierato Zurkirchen fra i pali e non ha potuto ancora contare sugli ultimi arrivati Carr e Kurashev, così come sugli infortunati Lajunen, Sannitz e Walker.

Nel primo tempo sono stati i padroni di casa a passare in vantaggio in short-handed con Ness (17'), dopodiché nella frazione centrale i ticinesi hanno ribaltato il punteggio con Fazzini (21') e Lammer (39'). Nel terzo conclusivo i sangallesi si sono nuovamente riportati avanti - con Rowe (44') ed Eggenberger (47') - e quando sembrava che il match dovesse concludersi 3-2 per i Lakers, Arcobello ha trovato il pareggio a un secondo dalla terza sirena. All'overtime ci ha poi pensato Boedker (64') - su assist di capitan Loeffel - a regalare il definitivo 4-3 al Lugano.

I bianconeri scenderanno nuovamente sul ghiaccio sabato 19 settembre a Biasca contro l'Ambrì (ore 20.30).

Ti-press (Alessandro Crinari)