Niente da fare per la Svizzera: rossocrociate battute di misura

Le ragazze rossocrociate sono scese in campo toniche e hanno contenuto molto bene le avanzate delle avversarie di giornata, riuscendo ad andare alla prima pausa a reti inviolate. Nella ripresa le scandinave hanno poi trovato il vantaggio con Fridolina Rolfö (53'), ma dopo nemmeno due minuti di gioco le elvetiche hanno rimesso il risultato in parità, in virtù del guizzo di Ramona Bachmann (55'). La sfida è in seguito rimasta in perfetto equilibrio fino al 79', momento in cui Hanna Bennison ha fissato il risultato sul 2-1 finale.