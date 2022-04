Qualificazioni ai Mondiali: la Svizzera impatta in Romania

BUCAREST - Dopo sei successi in altrettante sfide la Svizzera ha conosciuto la prima... non vittoria nel cammino di qualificazione ai Mondiali dell'anno prossimo, in programma in Australia e Nuova Zelanda.

La nazionale femminile ha impattato 1-1 in Romania: al vantaggio firmato da Maria Ficzay al 42', per le elvetiche ha risposto al 77' Rahel Kiwic.

In classifica le nostre ragazze, in testa al Gruppo G, contano un punto di margine sull'Italia (vittoriosa sulla Lituania) e nove sulle avversarie di serata. Soltanto la prima andrà direttamente al Mondiale del 2023: a tal proposito risulterà molto importante lo scontro diretto con le azzurre in programma martedì sera a Thun.

