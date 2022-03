Juve-Dybala: sarà divorzio a fine stagione

TORINO - Nulla da fare: le strade di Paulo Dybala e la Juventus si separeranno al termine della corrente stagione. Incontratisi questa mattina a Torino, la dirigenza bianconera e l'entourage del giocatore (l'agente Jorge Antun e Carlos Novel, l'uomo delle sponsorizzazioni del calciatore) non hanno trovato l'intesa, sancendo di fatto l'addio.

Che il classe '93 non fosse più centrale nel progetto juventino lo si era già intuito negli scorsi mesi, quando la Vecchia Signora aveva avanzato a Dybala un'offerta leggermente al ribasso. I motivi? Il fisico "ballerino" del giocatore, spesso costretto ai box per infortuni. Proprio per questo la società piemontese ha deciso di non considerare il 28enne indispensabile, anche alla luce del buon impatto avuto da Vlahovic.

Dybala lascerà dunque Torino dopo sette anni: secondo quanto riferisce la "Gazzetta dello Sport", alla finestra vi sono l'Inter, il Tottenham, il Barcellona e l'Atletico Madrid.

keystone-sda.ch (Marco Alpozzi)