Cabral per Vlahovic? A Firenze pagano il cambio

FIRENZE - “Tradimento” è la parola più usata dai tifosi della Fiorentina per parlare di Dusan Vlahovic e della sua scelta di andare alla Juventus. Potesse farlo, il mondo Viola cancellerebbe il serbo dalla sua storia, dal suo passato, concentrandosi esclusivamente sul presente.

Ma in fondo… questa possibilità in qualche modo ce l’ha. Nel giorno della presentazione bianconera dell’ex idolo, il club gigliato ha infatti messo a disposizione dei propri supporter un servizio di “cancellazione della memoria”. Hai acquistato una maglietta di Dusan Vlahovic? Con 20 euro, in uno store ufficiale, puoi modificarla: via il nome del 22enne e nuova “intestazione” dedicata ad Arthur Cabral. Un piccolo obolo per smettere di soffrire, insomma…

keystone-sda.ch (Fabio Ferrari)