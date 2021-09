Milan vittorioso a La Spezia grazie (anche) a Maldini

LA SPEZIA - Nuova favola in casa Milan dove, da qualche mese a questa parte, hanno azzeccato tutte le scelte e stanno vivendo un sogno. I rossoneri sono momentaneamente tornati in vetta alla classifica di Serie A grazie al successo, un 2-1, colto in extremis, a La Spezia.

A far gioire il Diavolo è stato soprattutto il modo in cui è arrivata la vittoria - decisivo il guizzo di Brahim Diaz a tre minuti dal 90’ - e il fatto che nel tabellino dei marcatori sia finito Maldini. No, non Paolo, da tempo impegnato a fare il dirigente e a giocare a tennis, ma il figlio Daniel, in gol alla prima presenza da titolare nella massima serie italiana. Di Verde, all’80’, il momentaneo pari dei liguri.

keystone-sda.ch (Tano Pecoraro)