La Nazionale pareggia a Belfast

BELFAST - La quarta partita del Gruppo C fra Irlanda del Nord e Svizzera - valida per le qualificazioni ai Mondiali del 2022 - è finita in parità (0-0).

Per l'occasione il tecnico rossocrociato Murat Yakin ha optato per l'innesto di Frei a centrocampo insieme a Freuler e Zakaria, mentre in attacco Seferovic ha potuto beneficiare del supporto della premiata ditta Fassnacht-Vargas.

Gli elvetici hanno provato in tutti i modi a scardinare la solida difesa avversaria senza però raccogliere i frutti sperati. Da segnalare che l'occasione più nitida è capitata sui piedi di Seferovic al 33', ma l'attaccante del Benfica si è fatto ipnotizzare dall'estremo difensore locale.

Nello stesso tempo l'Italia ha sculacciato la Lituania 5-0, grazie alla doppietta di Kean e alle segnature di Raspadori e Di Lorenzo, oltre che all'autorete di Utkus.

La classifica del girone è guidata dagli Azzurri (14 punti), davanti a Svizzera (8) e Irlanda del Nord (5), con queste ultime due squadre che sono scese in campo due volte in meno.

IRLANDA DEL NORD - SVIZZERA 0-0

SVIZZERA: Sommer; Widmer (86' Lotomba), Elvedi, Akanji, Rodriguez; Freuler, Frei (59' Steffen), Zakaria (86' Aebischer); Fassnacht (59' Zuber), Vargas, Seferovic (77' Zeqiri).

