Qualificazioni a Euro 2023: l'Olanda sulla strada della Svizzera

NYON - Oggi a Nyon sono stati sorteggiati i Gironi per la campagna di qualificazione 2021-23 verso l’Europeo. L'Under 21 di Mauro Lustrinelli (il ticinese è fresco di rinnovo contrattuale) affronterà nel Gruppo E l'Olanda, la Bulgaria, il Galles, la Moldavia e Gibilterra.

Le partite di qualificazione si disputeranno a partire da marzo 2021 fino a giugno 2022. Il calendario dettagliato verrà comunicato in un secondo momento.

Chi si qualifica?

La Georgia e la Romania, in quanto paesi ospitanti, sono già qualificate per la fase finale. Le restanti 53 squadre giocheranno per 14 ulteriori biglietti validi per l’accesso all’Europeo. I nove vincitori del gruppo e la migliore seconda di tutti i gruppi si qualificano direttamente per la fase finale, che avrà luogo nell’estate 2023. Le restanti otto seconde classificate disputeranno i playoff (settembre 2022) per aggiudicarsi uno degli ultimi quattro posti a disposizione.