Il PSG licenzia Tuchel

PARIGI - Una sorta di fulmine a ciel sereno. Il PSG ha deciso di separarsi dal proprio allenatore Thomas Tuchel.

Nonostante il buon andamento in campionato (i parigini hanno un punto di ritardo sulla vetta), il 4-0 rifilato ieri allo Strasburgo e la qualificazione alla fase a eliminazione diretta in Champions, i vertici societari hanno deciso per il cambio di guida tecnica.

Secondo L'Equipe il club non avrebbe per nulla gradito i toni coi quali Tuchel si è espresso in un'intervista rilasciata all'emittente tedesca "Sport 1". Già nelle scorse settimane il 47enne, capace di portare il PSG in finale di Champions, aveva fatto intendere di non essere felice dal mercato imbastito dal club.

Per la successione il PSG potrebbe puntare su Mauricio Pochettino.

