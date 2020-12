«Atto vile e vomitevole. Potrebbero aver rubato anche 100’000 euro, non me ne fregherebbe niente»

Spectators: No Spectators - Due to the Coronavirus outbreak.

Venue: Sardegna Arena.

Turf: Natural.

Capacity: 16,416.

Referee: Fabrizio Pasqua (ITA).

Home Manager: Eusebio Di Francesco (ITA).

Away Manager: Antonio Conte (ITA).

Sidelined Players: CAGLIARI - Ragnar Klavan (Hamstring), Diego Godu00edn (Corona virus), Fabio Pisacane (Abdominal Influenza), Gastu00f3n Pereiro (Corona virus), Giovanni Simeone (Corona virus), Nahitan Nu00e1ndez (Corona virus), Adam Ounas (Corona virus), Zito Luvumbo (Hamstring).

INTER - Arturo Vidal (Thigh) Radja Nainggolan (Muscle).