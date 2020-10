Cinque gol, cinque marcatori diversi: Ferencvaros annichilito

BARCELLONA - L’impegno non presentava particolari insidie; il Barcellona lo ha in ogni caso archiviato dando spettacolo. I blaugrana hanno cominciato la Champions 2020/21 divertendosi contro il Ferencvaros. Cenerentola del torneo, la truppa ungherese ha pagato l’emozione (e le limitate qualità) finendo travolta 5-1 al Camp Nou. Nel tabellino dei marcatori, per i catalani: cinque nomi diversi: Messi (non poteva mancare), Ansu Fati, Coutinho, Pedri e Dembélé.

Un successo rotondo (e importante) lo ha firmato pure la Lazio, capace di sbarazzarsi 3-1 del Borussia Dortmund. Tirato e intenso, il match ha visto i biancocelesti scappare con Immobile e con l’autorete di Hitz. Haaland ha accorciato per i gialloneri, poi definitivamente affondati dal punto di Akpa Akpro. Vittorie europee anche per il Red Bull Lipsia, sbarazzatosi 2-0 del Basaksehir, e per lo United, andato a far festa 2-1 in casa del PSG. I Red Devils hanno gioito con Bruno Fernandes e Rashford. Ininfluente alla fine l’autorete di Martial, che aveva permesso ai parigini di trovare il momentaneo pari. Esordio con pareggio, infine, per il Chelsea, fattosi fermare in casa dal Siviglia (0-0), e per il Rennes, stoppato sull’1-1 dal Krasnodar.

