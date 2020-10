Primo successo per la Roma in campionato

Nell'anticipo serale del sabato, la Roma ha superato fuori casa l'Udinese con il punteggio di 1-0. Alla compagine della Capitale è stato sufficiente il guizzo di Pedro al 55' per portare a casa la prima vittoria in questo campionato.

In classifica la truppa di Fonseca ha agganciato la Juventus (4 punti), con i bianconeri che non sono però ancora scesi in campo. Dal canto loro i friulani sono in fondo alla graduatoria con nessun punto all'attivo.

keystone-sda.ch (GABRIELE MENIS)