Belgio battuto e superato

THUN - Serata positiva per la Nazionale femminile che, impegnata nelle qualificazioni all’Europeo, contro il Belgio ha centrato una vittoria (2-1) importante.

Costrette a imporsi per non vedere le avversarie scappare in classifica, le rossocrociate hanno firmato una prestazione convincente. Presto avanti con Malin Gut, hanno a lungo controllato le rivali prima di passare ancora con Alisha Lehmann

Il gol di Tessa Wullaert (70’) ha messo un po’ di pepe sull’ultima parte di un match che si è in ogni caso chiuso senza più registrar sorprese. I tre punti guadagnati hanno permesso alla Svizzera di scavalcare proprio il Belgio in vetta al gruppo H. Prossimo impegno il 27 ottobre in Romania.

keystone-sda.ch / STF (PETER SCHNEIDER)