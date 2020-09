Covid, Monthey in quarantena: rinviata la sfida col Balerna

Il covid ferma il Monthey e fa slittare l'atteso duello contro il Balerna (2. Lega). La sfida dei 1/16 di finale di Coppa Svizzera - inizialmente prevista per domani alle 17 -, è stata rinviata di due settimane in seguito alla positività di alcuni tesserati tra le fila dei vallesani (2. Int.). Gli altri componenti della squadra, come da protocollo sanitario, si trovano già in quarantena (23 in totale tra staff e giocatori).

L'incontro verrà recuperato sabato 26 settembre.