San Gallo: Babic positivo al coronavirus

Il San Gallo ha fatto registrare un caso di Covid-19. Stando a un comunicato emesso dalla società, nella giornata di lunedì 29 giugno Boris Babic è infatti risultato positivo al coronavirus. L'attaccante 22enne non è tuttavia entrato in stretto contatto né con i suoi compagni di squadra né con il personale del club, in quanto è attualmente infortunato.

In accordo con la società biancoverde il giocatore si era recato in Serbia circa due settimane fa per motivi famigliari, quando i casi nel Paese non erano ancora in crescita. In seguito, al suo rientro in Svizzera, Babic è stato testato conformemente alle direttive del club e il test in questione è risultato positivo. Il giocatore non presenta nessun sintomo e dovrà rimanere in quarantena per 14 giorni.