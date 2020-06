Berlusconi & Galliani (e il Monza!): «Puntiamo alla A»

Dopo una vita ricca di successi trascorsa al Milan, Adriano Galliani e Silvio Berlusconi stanno cercando di ritornare grandi insieme alla guida del Monza.

La formazione lombarda ha infatti recentemente centrato la promozione in Serie B e ora nutre grandi ambizioni. «Adesso vogliamo puntare alla Serie A, anche se non sarà un campionato semplice», ha analizzato proprio l'ad del Monza Galliani durante una conferenza stampa. «Non ci nascondiamo, allestiremo una squadra per salire e competere con le migliori formazioni della massima serie. A Monza abbiamo trovato una società ben gestita, ma con delle problematiche a livello d’infrastrutture. Nello stesso tempo abbiamo però conosciuto il nostro direttore sportivo - Filipppo Antonelli - che ha piena fiducia e in panchina abbiamo portato un allenatore come Cristian Brocchi che gioca con il modulo che a noi piace: il 4-3-1-2. Per quanto riguarda i giocatori dovremo purtroppo fare delle scelte, ma sono convinto che riusciremo a raggiungere il nostro obiettivo. Balotelli? Gli voglio bene ma assolutamente no».

Keystone, archivio