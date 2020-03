La Svizzera sfida comunque Belgio e Croazia... ma alla PlayStation!

Dopo l'annullamento dei match di preparazione a Euro 2020 - contro Belgio (26 marzo) e Croazia (30 marzo) - la Nazionale svizzera scenderà comunque in campo virtualmente.

Come si può vedere dal tweet in allegato, l'ASF - Associazione svizzera di calcio - ha optato per un "challenge" alternativo con la PlayStation 4, dove a giocare sarà la eNazionale elvetica. Le due partite in questione si svolgeranno nel giorno previsto e saranno trasmesse "live" sul canale televisivo dell'ASF (link in allegato).