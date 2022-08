Barilla lancia campagna con Roger Federer e ragazzino americano

Non è stato facile far viaggiare Zizou dagli Stati Uniti a Zurigo senza fargli sospettare di ciò che lo attendeva ed è stato solo grazie alla complicità della famiglia e del suo allenatore se il sogno si è trasformato in realtà. Zizou non poteva scoprire nulla altrimenti veniva meno l'obiettivo del film: mostrare l'autenticità dell'incontro tra uno dei migliori atleti al mondo e uno dei suoi fan più affezionati. Zizou non sapeva in alcun modo che avrebbe conosciuto Federer fino al momento stesso in cui lo ha incontrato.