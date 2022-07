Niente da fare per Mujinga Kambundji, primeggia la Jackson

Nei 200m femminili non c'è stata gloria per Mujinga Kambundji. L'elvetica ha chiuso in ottava posizione con il tempo di 22'55, mentre l'oro è stato conquistato dall'imprendibile giamaicana Shericka Jackson (21"45). Dietro di lei la sua connazionale Shelly-Ann Fraser (21"81), poi la britannica Dina Asher-Smith (22"02).