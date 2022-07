Accelerazione mostruosa e Djokovic ribalta Sinner

Dato come grande favorito di giornata, per quasi due ore il campionissimo di Belgrado ha marcato visita. Poco reattivo, poco ispirato, non certo preciso... ha permesso al giovane italiano - invece motivatissimo - di fare il suo gioco. E di convincersi di poter firmare l’impresa. Un break piazzato nel primo set (perso in rimonta), zero nel secondo, ed ecco che un match non impossibile si è trasformato in un problemone per Nole.