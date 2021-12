ST. MORITZ - Lara Gut-Behrami è finalmente guarita dall'influenza ed è pronta a ostacolare Sofia Goggia, reduce da una splendida tripletta a Lake Louise dove ha conquistato due discese libere e un Super-G.

Questo weekend (sabato e domenica) sono in programma due Super-G femminili a St. Moritz e la sciatrice ticinese ha voglia di lasciare il segno sulle nevi di casa. «Sto molto meglio», sono state le parole di Lara-Gut Behrami riportate da "20minutes". «Questi tre giorni trascorsi a casa mi hanno portato un certo beneficio. Nell'hotel di Lake Louise c'erano degli spifferi d'aria, faceva molto freddo. Anche a -15 gradi si suda mentre si scia e questo non è l'ideale. Adesso posso di nuovo respirare normalmente e sono sollevata»

Nell'ultima gara la sciatrice di Comano ha comunque colto un secondo posto nella sua disciplina preferita. «Lake Louise è una delle discese più lunghe del circuito e si bruciano davvero tante energie. Mi sono resa conto che già dopo un minuto non avevo più energia nelle gambe. Sono comunque fiduciosa in vista delle gare di domani, ho delle buone sensazioni e sono contenta di aver ritrovato uno sci efficiente. Non vedo l'ora di di affrontare queste gare in piena salute. I prossimi dieci giorni saranno intensi e bisogna essere al 100% delle proprie capacità».

keystone-sda.ch (JEAN-CHRISTOPHE BOTT)