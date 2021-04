La nazionale femminile di unihockey direttamente al Mondiale

BERNA - A causa della pandemia la Federazione internazionale di unihockey si è vista costretta ad annullare il torneo di qualificazione ai prossimi Mondiali, che avranno luogo a Uppsala (Svezia) dal 27 novembre al 5 dicembre di quest'anno. Come si legge sul sito della IFF, la decisione è stata presa a causa delle attuali stringenti regole in vigore per viaggiare.

Le 16 nazionali partecipanti sono pertanto state scelte in base al ranking. Come numero due al mondo la Svizzera - argento nel Mondiale di casa di Neuchâtel nel 2019 - fa dunque parte delle selezioni che battaglieranno per la vittoria, insieme ai padroni di casa, Finlandia, Cechia, Polonia, Slovacchia, Germania, Lettonia, Norvegia, Danimarca, Russia, Estonia, Australia, Giappone, Singapore e Stati Uniti.

Ricordiamo che nel già citato Mondiale neocastellano la Svizzera ci aveva regalato una miriade di emozioni. Dopo aver battuto in semifinale la Repubblica Ceca all'overtime per 7-6 - in seguito a una rimonta pazzesca negli ultimi tre minuti (dal 2-6 al 6-6!) - le elvetiche avevano perso l'ultimo atto contro la Svezia.