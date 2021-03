La ticinese (un po’) più vicina alla Coppa

ARE - Un nuovo successo avrebbe fatto lievitare il suo vantaggio nella classifica generale su Lara Gut-Behrami, rendendo molto meno complicate - per lei - le finali di Lenzerheide. Con un erroraccio nella prima manche (alla quinta porta) dello slalom di Are, Petra Vlhova ha invece compromesso la sua corsa verso la Coppa del Mondo. La slovacca è rimasta in gara ma, dopo un “numero” per non uscire, ha chiuso fuori dalla top-25. Per provare a risalire in modo significativo una classifica al momento guidata da Mikaela Shiffrin, la 25enne dovrà fare un’impresa nella seconda parte della gara. Il podio sembra in ogni caso una chimera.

Non si può dire lo stesso per Wendy Holdener, quarta a 0”92 dalla statunitense. Seconda e terza sono, per ora, l’austriaca Katharina Liensberger (0”19) e la tedesca Lena Duerr (0”68). Ottavo posto parziale per Michelle Gisin (1”68).

