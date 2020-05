La potenza di Björnsson: solleva 501 kg in "live"... ed è record del mondo!

REYKJAVIK - Hafthor Björnsson, l’attore di "Game Of Thrones" (Gregor “La Montagna” Clegane), ha stabilito il nuovo record mondiale nello stacco da terra (deadlift) - uno dei tre esercizi che caratterizzano il powerlifting - sollevando la bellezza di 501 kg.

Come si può vedere nel video in fondo al testo - pubblicato su Twitter - il possente atleta 31enne, alto 2,05 cm e pesante 193 kg, ha battuto di un solo chilogrammo il precedente primato detenuto da Briton Eddie Hall, il quale nel 2016 sollevò 500 kg. «Non ho parole», ha scritto Bjornsson. «Una giornata stupenda che ricorderò per sempre».

The Mountain from "Game of Thrones" just set a new world record by deadlifting 1,104 pounds 😮



(via @espn)pic.twitter.com/WGe1h6pQft