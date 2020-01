Spettacolo a Losanna: al via i Giochi Olimpici giovanili

LOSANNA - Nella giornata odierna - giovedì 9 gennaio - ha preso il via la terza edizione dei Giochi Olimpici Giovanili Invernali (Winter Youth Olympic Games).

La manifestazione terminerà il 22 gennaio e sono presenti 1880 atleti provenienti da tutto il mondo che si daranno battaglia nelle varie discipline. Il villaggio olimpico è stato installato a Losanna e le gare si svolgeranno principalmente nel Canton Vaud, ma anche in Vallese, Giura e Grigioni.

Da segnalare che quelli di Losanna 2020 saranno i primi Winter Youth Olympic Games in cui sarà garantito lo stesso numero di ragazze e ragazzi in competizione per una medaglia. Per la prima volta, inoltre, un’edizione dei Giochi Invernali includerà l’hockey su ghiaccio 3×3 di nazionalità mista, così come in campo femminile una gara di doppio in slittino e la combinata nordica.

keystone-sda.ch (Thomas Lovelock)