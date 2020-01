Il Bob Club Svizzera italiana approda alla Coppa del Mondo

MACOT-LA-PLAGNE (Francia) - Il prossimo fine settimana si svolgerà a La Plagne una tappa di coppa del mondo di bob a 2 e di bob a 4. Sul tracciato che ha ospitato i Giochi Olimpici invernali di Albertville, il 24enne Cédric Follador, pilota di punta del BCSI, é chiamato a difendere i colori nazionali contro i migliori piloti del mondo.

Dopo un brillante inizio di stagione in coppa Europa, non privo di difficoltà, Cédric Follador ha dimostrato grande maturità nell’affrontare ogni difficile situazione e soprattutto riesce sempre a mettere in risalto le proprie doti di pilota nel bob a 2 ma soprattutto nel bob a 4.

Grazie anche ai buoni risultati ottenuti, Cédric ha strappato così di diritto il biglietto per l’accesso alla Coppa del Mondo con la nazionale maggiore. Per la Svizzera Italiana è una partecipazione che mancava da oltre 20 anni. L’appuntamento è per sabato dalle 13:30 (bob a 2) e domenica dalle 11:00 (bob a 4) in mondovisione e in diretta sul sito della federazione mondiale IBSF (ibsf.org).

Anche in campo femminile si prospetta una partecipazione del BCSI al circuito mondiale di monobob. La ticinese Lia Decristophoris, campionessa svizzera di monobob in carica, ha sostenuto un inizio di stagione con risultati incredibili anche nel bob a 2. Grazie anche all’arrivo della giovanissima frenatrice ticinese Giada Battaini, Lia ha finalmente completato la propria squadra e ora, sempre accompagnata dal coach Martin Wildhaber e da sua figlia Lisa, può pensare a seri obiettivi internazionali anche nel bob a 2. E l'obiettivo era stato subito raggiunto ma purtroppo un leggero infortunio le farà saltare la gara di bob a 2 di coppa Europa di Innsbruck per la quale era già selezionata. Per metà marzo sarà però sicuramente pronta per la gara mondiale di monobob di La Plagne. Questo obiettivo è importantissimo per Lia perché le permetterà di partecipare alle selezioni per questa nuova disciplina, esclusiva per il settore femminile, che debutterà già dai prossimi Giochi Olimpici. Da oggi, per il BCSI, portare almeno un proprio atleta ai Giochi Olimpici di Pechino 2022 non sarà più un sogno, ma l’obbiettivo, sia in campo maschile che femminile.

Lettore Tio/20Minuti