Quei manager che rischiano di restare senza lavoro

Ma chi verrà colpito? Secondo Senoner, per molti manager del Credit Suisse sarà inevitabile cambiare settore. «Se l'istituto dovesse licenziare migliaia di dipendenti in un colpo solo, difficilmente tutti riuscirebbero a trovare lavoro presso istituti simili, come UBS. Soprattutto se hanno "solo" competenze nella gestione del personale e una conoscenza generale del settore bancario, ma non competenze specifiche».