L'euro è sotto i 98 centesimi di franco

Il minimo assoluto raggiunto nella citata seduta del 2015 - passata alla storia come "Francogeddon", perché si rivelò una sorte di Apocalisse che prese in contropiede i cambisti - non è più molto lontano: secondo i dati Swissquote si situa a 0,9652. Va anche detto che quel giorno le turbolenze dopo la mossa della BNS furono così forti che a tratti non era più nemmeno possibile determinare il corso.