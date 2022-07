Offerti 1,1 miliardi di franchi per rilevare Valora

Giro d'affari da 27 miliardi - EMSA, con sede a Monterrey e quotata alla Borsa messicana e a Wall Street, ha realizzato lo scorso anno un giro d'affari di oltre 27 miliardi di dollari - quindici volte di più di Valora. Oltre a controllare la catena di negozi a basso costo Oxxo, con oltre 10'000 punti vendita in America Latina, e 3'600 farmacie in quattro paesi è anche la maggior azienda di imbottigliamento in franchising di prodotti Coca-Cola al mondo e il secondo maggior azionista del gruppo olandese Heineken. FEMSA è così il maggior produttore di bevande d'America Latina. Dà lavoro a circa 320'000 persone e gestisce oltre 25'000 punti vendita in 13 paesi.