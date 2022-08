Mesto addio all'Italia per Domino's Pizza: «Clienti troppo esigenti»

ROMA - La catena americana Domino's Pizza chiude i suoi negozi italiani dopo sette anni e se ne va con la coda fra le gambe. È quanto riporta il Financial Times (FT). Il partner in franchising italiano del marchio di fast-food, ePizza SpA, che gestiva 29 filiali in tutto il paese, ha lottato per conquistare «i clienti esigenti nella patria della pizza» e ha infine dichiarato fallimento all'inizio di quest'anno.