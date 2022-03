L'uscita dalla Champions fa crollare la Juventus in borsa

TORINO - L'avvio odierno della Borsa di Milano è stato caratterizzato dalla pioggia di vendite relative al titolo della società calcistica italiana Juventus, che perde il 6% a 0,32 euro.

Ne ha dato notizia l'agenzia di stampa italiana ANSA.

Come già accaduto in passato anche per altre squadre, il motivo del crollo del titolo torinese è da ricondurre ad una prestazione deludente sul campo erboso. Ieri sera, infatti, una brutta performance è costata alla Juventus l'eliminazione dalla ricca e prestigiosa Champions League per mano della formazione spagnola Villareal (0-3 per gli ospiti, a Torino).

Non è un anno facile per chi ha investito nei biancoreni piemontesi: la performance sull'arco di un anno è addirittura del -51%, e nel 2021 l'azienda si è vista dimezzare la capitalizzazione di mercato.

Il punto più basso toccato dalla Juventus in Borsa non è comunque stato raggiunto. Rimane quello del 7 marzo 2022, quando il titolo ha toccato quota 0,28 euro.