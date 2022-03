Sconfitta ed eliminata: Juve, che scoppola

TORINO - Nuova Eurodelusione per la Juventus, caduta 0-3 in casa contro il Villarreal nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League ed… eliminata.

Scesa in campo “forte” dell’1-1 dell’andata, contro gli spagnoli la Vecchia Signora avrebbe dovuto vincere per passare ai quarti di finale. L’impresa non sembrava impossibile; non troppo lucidi, incapaci di aggredire con costanza un avversario ben messo in campo e colpevolmente imperfetti in difesa, i bianconeri hanno invece finito con il farsi sorprendere.

Migliori, ma non incisivi, nel primo tempo, Vlahovic e soci sono definitivamente naufragati nella ripresa. Lì hanno incassato i gol di Gerard Moreno (su rigore), Pau Torres e Danjuma (altro penalty), che al 78’, 85’ e 92’ hanno chiuso i conti.

Nessuna sorpresa invece a Lille, dove il Chelsea (già avanti dopo il 2-0 di Stamford Bridge), ha archiviato la pratica ottavi superando 2-1 i francesi.

