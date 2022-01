Changpeng Zheo, il Ceo di Binance, è tra i più ricchi al mondo

SINGAPORE - Changpeng Zhao, il Ceo di Binance (nota piattaforma per lo scambio di criptovalute) è ora una delle persone più ricche del pianeta.

È quanto emerge dal nuovo Bloomberg Billionaires Index, pubblicato lunedì dall'omonimo portale, secondo cui il 44enne sino-canadese ha un patrimonio netto stimato di almeno 96 miliardi di dollari, ciò che lo posiziona all'11esimo posto globalmente.

Un'ascesa molto rapida (Binance è stato lanciato nel 2017), resa possibile grazie al boom delle criptovalute e alla conseguente creazione di ricchezza, a livello internazionale. D'altra parte, anche altri fondatori di software e piattaforma legate al mondo cripto hanno goduto di enormi guadagni, ad esempio il creatore di ethereum Vitalik Buterin e il fondatore di Coinbase, Brian Armstrong: entrambi sono diventati miliardari.

Su Twitter, Zhao ha commentato la sua entrata nella graduatoria, apparentemente senza darle importanza. «Non preoccupatevi delle classifiche. Concentratevi su quante persone potete aiutare», ha scritto, aggiungendo poi «Opinione impopolare: invece di classifiche di ricchezza, ci dovrebbe essere una classifica degli sforzi legati alla carità e alla filantropia».

Come confermato all'emittente CNN da un portavoce di Binance, Zhao è molto attivo a livello filantropico, e intende donare la maggior parte della sua ricchezza.

Dal blog ufficiale di Binance, si può invece leggere come Zhao sia partito dal basso. Cosa faceva in precedenza? Lavorava ad esempio in una catena di fast food per aiutare a mantenere la sua famiglia, immigrata in Canada dalla Cina. In seguito ha studiato informatica alla McGill University di Montréal, concentrandosi sul software trading. Nel 2013, la prima volta che ha sentito parlare di Bitcoin, ha deciso di andare all-in sulla criptovaluta, dedicandovi la sua vita e addirittura vendendo il suo appartamento per permettersi di comprare bitcoin.