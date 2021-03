Vienna si muove già per lo Sputnik

VIENNA - Il cancelliere austriaco Sebastian Kurz ha avviato i colloqui con Mosca. Sul tavolo - come annunciato questa mattina e riportato dall'agenzia Reuters - c'è l'acquisto di un milione di dosi del vaccino anti-Covid russo Sputnik V.

Il preparato russo è ancora in attesa del via libera ufficiale dell'Agenzia europea per i medicinali (EMA), che dovrebbe arrivare tra maggio e giugno, ma il governo di Vienna sembra deciso a muoversi in anticipo, probabilmente spinto dalle forti critiche ricevute per non aver acquistato vaccini a sufficienza attraverso il sistema europeo.

A farne le spese, a metà marzo, era stato un funzionario del board per l'acquisto dei vaccini anti-Covid - Clemens Martin Auer -, rimosso dal suo incarico per non aver informato il ministro della Salute Anschober sulla possibilità di acquistare un lotto supplementare di dosi del vaccino prodotto da Pfizer.

Lo Sputnik V è stato finora omologato in 58 paesi. L'ultimo tra questi, annunciato nelle scorse ore, è il Mali.