Per oltre metà degli americani «Trump va rimosso in anticipo»

WASHINGTON D.C. - Il 56% degli americani ritiene che Donald Trump dovrebbe essere rimosso dall'incarico prima della fine del suo mandato. È quanto emerge da un sondaggio ai Abc-Ipsos, secondo il quale il 43% degli interpellati è contrario alla rimozione prima del tempo del presidente.

Il 67% è convinto che Trump abbia tutta o parte della responsabilità degli scontri in Congresso, mentre un 15% ritiene che non abbia nessun colpa.

Gli ultimi giorni dell'amministrazione Trump si annunciano particolarmente caldi, resta infatti viva la preoccupazione che gli eventi di Capitol Hill - nei quali cinque persone hanno perso la vita - possano avere un seguito.

Nel frattempo, la "macchina" politica dell'impeachment ha preso il via in queste ore. L'articolo dovrebbe essere presentato domani, ma la procedura potrebbe slittare a dopo l'insediamento di Joe Biden. Stando a quanto affermato dal deputato democratico James Clyburn, la Camera potrebbe votare già martedì l'impeachment ma potrebbe attendere fino a dopo i primi 100 giorni della nuova presidenza per inviare la procedura in Senato.