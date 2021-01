Se Trump non lascia, «il Congresso procederà»

WASHINGTON - «Se il presidente non lascerà l'incarico volontariamente, il Congresso procederà con la sua azione»: lo ha detto la speaker della Camera, la democratica Nancy Pelosi.

La speaker ha aggiunto di non aver ancora sentito una risposta del vicepresidente Mike Pence sul 25esimo emendamento, sollecitato da vari democratici e anche da alcuni repubblicani per rimuovere Donald Trump per aver fomentato l'attacco al Congresso.

La lettera dei democratici - Una sessantina di deputati democratici hanno scritto una lettera a Pelosi chiedendole di richiamare al lavoro la Camera (ora in pausa sino al 19 gennaio) «per discutere e valutare l'assalto alla nostra democrazia che abbiamo subito il 6 gennaio».

«Possiamo e dobbiamo mostrare continuità di governo in un momento in cui il presidente è incapace di guidare e l'esecutivo è in totale caos», scrivono.

Rubato un laptop - Nell'assalto al Congresso i manifestanti pro-Trump hanno rubato anche un laptop dall'ufficio di Nancy Pelosi. Lo ha reso noto il suo staff.