Alla vigilia di Natale è arrivato lo storico accordo per la Brexit

LONDRA - È arrivato giusto alla vigilia di Natale, e a poche settimane dall'effettiva entrata in vigore, l'accordo sulla Brexit fra Regno Unito e Unione Europea.

Dopo più di 4 anni, fra iter istituzionali e trattative, Londra abbandonerà il mercato unico questo 31 dicembre. È così scongiurata l'ipotesi di un'uscita "no deal" che, fino a non troppo tempo fa, era ritenuta dal premier Boris Johnson come «altamente probabile».

Il documento dell'accordo, che comprende più di 2'000 pagine - scrive il Guardian - è un unicum: comprende infatti un'incredibile varietà di argomenti dalla cooperazione nucleare civile, all'approvigionamento energetico, fino all'aviazione e la pesca.

Proprio quest'ultima - tasto estremamente delicato assieme alle dogane nordirlandesi - aveva rischiato di portare il tutto a un nuovo nulla di fatto. Sul piatto le quote di pescato delle rispettive flotte, che è rimasto punto di contenzioso fino all'ultimo.

Una giornata che però era iniziata tentennando: con la quinta chiamata tra il primo ministro Boris Johnson e la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, prevista questa mattina alle 7.00, ma che è poi stata ritardata.

Il parlamento britannico, così come quello europeo, saranno chiamati a votare sull'accordo che verrà da loro vidimato, con grande probabilità, ai primi di gennaio.

«Tempo di lasciarci la Brexit alle spalle» - Un accordo dolceamaro per l'UE che, per di Ursula von der Leyen, esprime soddisfazione per quanto raggiunto: «Ci siamo arrivati, anche se è stata una strada lunga e tortuosa», ha commentato, «è un buon accordo, giusto e bilanciato per entrambe le parti. Ora è tempo di lasciarci la Brexit alle spalle, con un po' di amaro in bocca, per l'Europa è tempo di andare avanti».

«Così riprendiamo nelle nostre mani il nostro destino» - Cariche di ben altro entusiasmo sono invece le parole di Boris Johnson: «Finalmente riprendiamo nelle nostre mani il nostro destino», ha commentato il premier che ha confermato la volonta di non ritardare le trattative malgrado l'emergenza coronavirus, «l'accordo protegge i nostri lavoratori e la nostra economia, d'ora in poi sarà il nostro parlamento a fare le nostre leggi. Europa, ricordati che avrai sempre in noi un alleato, un amico e soprattutto un partner commerciale».