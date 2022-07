Selfie fatale o negligenza? Il caso del 22enne britannico decapitato dalle pale di un elicottero

Per gli amici, sentiti dal Daily Mail, non è andata esattamente così: «Innanzitutto non ci hanno dato istruzioni per quanto riguardo lo sbarco, hanno solo aperto le porte dell'elicottero e nessuno ci ha accompagnato all'aeroporto». Per quanto riguarda la tesi del selfie, i tre compagni di viaggio sono categorici: «Non aveva il telefono con sé, a un certo punto si è girato verso l'elicottero - non so perché - e una delle pale lo ha colpito».