Quarantena alla Casa Bianca, contagiato anche Biden

«Sto molto bene. Ho appena chiamato il senatore Casey e il sindaco Cognetti per scusarmi che non potrò essere agli eventi di oggi. Mi tengo occupato», twitta Biden postando anche una sua foto al lavoro, in giacca e senza cravatta. Il presidente avrebbe dovuto recarsi in queste ore a Filadelfia ma a causa del Covid è stato costretto a cancellare la visita.