Pyongyang spara un altro missile

PYONGYANG - La Corea del Nord ha testato questa mattina un missile balistico verso il mar del Giappone, in quella che è l'ottava dimostrazione di forza di Kim Jong-un da inizio 2022, quando in Europa l'Ucraina è sotto attacco per l'invasione della Russia.

Il Comando di Stato maggiore sudcoreano ha riferito di aver rilevato il lancio dall'area di Sunan, intorno a Pyongyang, alle 7:52 locali (23:52 di sabato in Svizzera): il vettore ha volato per circa 300 chilometri all'altitudine massima di 620 chilometri. L'ultima intemperanza del Nord, la prima in poco meno di un mese, è maturata ad appena 10 giorni dalle elezioni presidenziali della Corea del Sud e nel mezzo del conflitto armato in Ucraina dopo l'invasione russa.

Il presidente del Comando, il generale Won In-choul, e il generale Paul LaCamera, a capo delle forze combinate Corea del Sud-Usa, hanno tenuto colloqui video riaffermando l'impegno a garantire una posizione di difesa «solida» degli alleati. «Per altri dettagli sul missile, le autorità dell'intelligence di Corea del Sud e Usa stanno conducendo un'analisi dettagliata», ha chiarito il Comando.

Sunan è lo stesso luogo dove il Nord ha testato lo scorso 17 gennaio un presunto missile guidato tattico noto come KN-24, modellato sul sistema Atacms in dotazione all'esercito statunitense.