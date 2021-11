Chiusi i confini per sei Paesi africani dove è stata rilevata una nuova variante del coronavirus

LONDRA - Una nuova variante del coronavirus, emersa in Sudafrica e capace di molte mutazioni e per questo potenzialmente resistente agli anticorpi e ai vaccini, inizia a fare paura.

L'allarme è stato lanciato dagli scienziati africani e già il Regno Unito ha annunciato che chiuderà i confini a 6 Paesi africani: Sudafrica, Namibia, Lesotho, Eswatini, Zimbabwe e Botswana. Il segretario alla salute britannico Sajid Javid ha dichiarato che da oggi alle 12, ora di Greenwich, saranno sospesi tutti i voli da quei Paesi.

Stessa decisione è stata presa da Israele e l'Unione europea sta valutando l’attivazione del «freno d’emergenza» per «i voli dalla regione dell'Africa meridionale», come riferito su Twitter dalla presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen. L'Italia non ha atteso Bruxelles e ha già anticipato il divieto agli ingressi, con un'ordinanza firmata dal ministro della Salute Roberto Speranza. La Germania, da parte sua, consentirà solamente il rientro dei suoi cittadini.

L'annuncio di ieri - Ieri alcuni scienziati hanno annunciato di aver rilevato in Sudafrica una nuova variante di Covid-19 con un gran numero di mutazioni, attribuendo a questa un'impennata dei contagi esponenziale, un aumento dei casi di dieci volte da inizio mese.

«Purtroppo abbiamo rilevato una nuova variante che è motivo di preoccupazione in Sudafrica», ha detto il virologo Tulio de Oliveira in una conferenza stampa convocata d'urgenza. La variante, denominata scientificamente B.1.1.529, «ha un numero molto elevato di mutazioni», ha detto lo scienziato, esprimendo la speranza che l'Organizzazione mondiale della sanità le attribuisca oggi il nome di una lettera dell'alfabeto greco, come già accaduto per le precedenti.

Massima attenzione - La variante è stata rilevata anche in Botswana e a Hong Kong tra alcuni viaggiatori provenienti dal Sudafrica, ha aggiunto. L'OMS ha affermato che sta «monitorando da vicino» la variante segnalata e dovrebbe convocare oggi una riunione tecnica per determinare se debba essere designata una variante di "interesse" o di "preoccupazione". «Le prime analisi mostrano che questa variante ha un gran numero di mutazioni che richiedono e saranno oggetto di ulteriori studi», ha aggiunto l'organizzazione.

Il ministro della Sanità sudafricano Joe Phaahla ha affermato che la variante è di «seria preoccupazione» e potenzialmente «una grave minaccia».

Impennata di contagi - Mercoledì scorso il numero d'infezioni nel Paese ha raggiunto quota 1.200 nelle 24 ore, rispetto alle 106 d'inizio mese. Prima del rilevamento della nuova variante, le autorità avevano previsto che una quarta ondata avrebbe colpito il Sudafrica a partire dalla metà di dicembre, sostenuta dai viaggi in vista delle festività natalizie.

L'Istituto nazionale per le malattie trasmissibili (NICD) gestito dal governo ha affermato che 22 casi positivi della variante B.1.1.529 sono stati individuati nel Paese a seguito del sequenziamento genomico.

Il NICD ha anche affermato che il numero di casi rilevati e l'indice di positività stanno «aumentando rapidamente» in tre delle province del Paese, tra cui Gauteng, dove si trova la capitale economica Johannesburg e quella amministrativa Pretoria. Recentemente è stato identificato un focolaio a grappolo, concentrato in un istituto d'istruzione superiore a Pretoria, ha aggiunto il NICD.

L'anno scorso, sempre in Sudafrica, era emersa la variante Beta del virus, presto soppiantata per trasmissibilità dalla Delta, originariamente rilevata in India. Secondo gli scienziati la nuova variante B.1.1.529 ha almeno 10 mutazioni, rispetto alle due della Delta e le tre della Beta.

La variante più significativa mai scoperta - La nuova variante del coronavirus è la più significativa scoperta finora dagli scienziati. Lo afferma un alto funzionario sanitario del Regno Unito, riferisce la Bbc online. Gli scienziati temono che la variante - nota come B.1.1.529 - possa essere più trasmissibile e più in grado di eludere i vaccini.

«Questa è la variante più significativa che abbiamo incontrato fino a oggi e sono in corso ricerche urgenti per saperne di più sulla sua trasmissibilità, gravità e suscettibilità ai vaccini», ha detto Jenny Harries, amministratore delegato dell'Agenzia per la sicurezza sanitaria del Regno Unito (Ukhsa). Gli scienziati stanno esaminando «quali azioni di salute pubblica possono limitare l'impatto di B.1.1.529».