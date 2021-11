Le ultime notizie sul coronavirus dal mondo

Italia, "super" Green Pass già in zona bianca

In Italia, il "super" Green pass, valido solo per chi sia vaccinato o guarito dal Covid-19, dovrebbe entrare in vigore già dalla zona bianca. È l'orientamento che emerge dalla cabina di regia in corso a Palazzo Chigi, secondo quanto riferiscono le agenzie di stampa italiane AdnKronos e Ansa.

Il governo italiano sceglierebbe quindi la linea dura per arginare la quarta ondata. Stando a fonti presenti alla cabina di regia tra il premier Mario Draghi e i capi delegazione delle forze di maggioranza, nel corso della riunione sarebbe prevalsa la decisione di una stretta sui "no vax" già in zona bianca, "aprendo" le attività ricreative solo a coloro in possesso del cosiddetto "super" Green Pass, ovvero per chi è vaccinato o guarito.

La stretta dunque non dovrebbe arrivare solo dove salgono i contagi e le situazioni negli ospedali sono più critiche - ovvero dall'area gialla a salire - ma dappertutto e senza distinzioni di sorta. Non cambieranno le regole in zona rossa, quindi le limitazioni agli spostamenti e le chiusure scatteranno per tutti, anche se vaccinati.

Stando a diverse fonti di governo al termine della cabina di regia a Palazzo Chigi, il super Green Pass, con le nuove regole per rallentare il contagio da Covid e le limitazioni per i non vaccinati, dovrebbe entrare in vigore dal 6 dicembre. La data potrebbe però ancora cambiare: l'orientamento dovrà essere confermato poi dal Consiglio dei ministri italiano, dopo il confronto con le Regioni.

Saranno inoltre intensificati i controlli sul "normale" Green pass. Alla stretta per i non vaccinati o guariti, corrisponderà quindi un più generale irrigidimento dei controlli.