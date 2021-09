Tornado sopra Kiel con venti fino a 110 km/h, diversi i feriti

KIEL - Un tornado - o tromba d'aria - ha ieri colpito la città tedesca di Kiel, scaraventando in mare delle persone che si trovavano su alcune imbarcazioni e al porto.

I servizi di emergenza sono accorsi in loco, segnalando in serata che il fenomeno meteorologico ha portato al ferimento di otto persone, quattro delle quali in modo medio-grave. Lo riportano i media tedeschi.

L'entità del vortice è visibile da alcuni video che sono circolati sui social media, mostrando il lungomare della città colpito dalla potente tromba d'aria. Secondo le informazioni fornite dai vigili del fuoco, a finire in acqua sarebbero stati i membri di un club di canottaggio, che stavano cercando di portare a riva due delle loro imbarcazioni. A quanto ha riferito la polizia, alcuni presenti si sono poi buttati in acqua per soccorrerli. Altri, invece, sono stati colpiti da oggetti in volo.

Danneggiamenti sono stati segnalati anche a Kiel-Meimersdorf e Kiel-Gaarden, dove alcuni tetti sono stati parzialmente divelti. Anche alcuni alberi sono stati sradicati con forza al passaggio della tempesta, con i venti sferzanti che hanno superato i 100 km/h, toccando i 110km/h.

Precedentemente era stato emesso un avviso di maltempo da parte del servizio meteorologico locale. Kiel, lo ricordiamo, si trova sulla costa tedesca del mar Baltico.

Ist schon gern mal ein bisschen windig in #Kiel…aber so extrem? #Tornado pic.twitter.com/3k5BYOX7sd — Martyna Linartas (@martyna_lin) September 29, 2021

